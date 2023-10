Και στην παραμικρή λεπτομέρεια φαίνεται πως δίνουν βάση στο στρατόπεδο της Μίλαν εν όψει της αναμέτρησης των Ροσονέρι στην έδρα της Ντόρτμουντ για το Champions League.

Αντίστροφα μετράνε Μίλαν και Ντόρτμουντ για το μεταξύ τους παιχνίδι για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Champions League (04/10), με τον Στέφανο Πιόλι να έχει πάρει στα... πολύ σοβαρά την προετοιμασία για το ματς.

Ο Ιταλός τεχνικός δείχνει να υπολογίζει πολύ τη δύναμη του αναμενόμενα ασφυκτικά γεμάτου και «καυτού» «Signal Iduna Park» και θέλησε να προπονήσει τους ποδοσφαιριστές του σε συνθήκες κανονικού αγώνα, δίνοντας βάση και στην παραμικρή λεπτομέρεια.

Η Μίλαν λοιπόν προπονήθηκε... παρέα με μεγάφωνα τα οποία έπαιζαν συνθήματα των οπαδών της Μπορούσια, προσομοιώνοντας τις ιαχές και τον θόρυβο που αναμένεται να συναντήσουν οι Ροσονέρι.

