Η UEFA ανακοίνωσε πως το ευρωπαϊκό Super Cup του 2024 θα διεξαχθεί στην Πολωνία και στο Εθνικό Στάδιο της Βαρσοβίας.

Γνωστή έγινε η έδρα του ευρωπαϊκού Super Cup του 2024. Μετά το Φάληρο και το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» η κούπα θα... ταξιδέψει την επόμενη χρονιά στην Πολωνία και πιο συγκεκριμένα στο Εθνικό Στάδιο της Βαρσοβίας.

Η ομάδα που θα σηκώσει το Champions League και η κάτοχος του Europa League θα διεκδικήσουν το τρόπαιο σε ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα της Ευρώπη. Εγκαινιάστηκε το 2012 και αξιοποιήθηκε για το Euro εκείνης της χρονιάς. Είναι χωρητικότητας 58.580 θέσεων και είναι η έδρα της εθνικής ομάδας της Πολωνίας.

The 2024 #SuperCup goes to...🥁🥁🥁



🇵🇱 𝐖𝐀𝐑𝐒𝐀𝐖 🇵🇱



The Polish capital will host the winners of the #UCL and #UEL at Warsaw's national stadium on 14 August 2024: ⬇️