Η Ζάλτσμπουργκ έφυγε με το «διπλό» από το «Ντα Λουζ» και μάλιστα τα κατάφερε ενώ είχε ξεκινήσει με τη νεαρότερη ενδεκάδα που έχει παραταχθεί ποτέ σε αγώνα Champions League.

Η Ζάλτσμπουργκ άρχισε με το «δεξί» τις υποχρεώσεις της στον 4ο Όμιλο του Champions League, καθώς νίκησε την Μπενφίκα στο «Ντα Λουζ» με 2-0 και είναι μόνη πρώτη στη βαθμολογία. Ο κόουτς Στρούμπερ έχει δημιουργήσει μια εξαιρετική ομάδα, η οποία αποτελείται κυρίως από νεαρούς ποδοσφαιριστές.

Μάλιστα οι Αυστριακοί έκαναν και σχετικό ρεκόρ σε αυτό το παιχνίδι. Η Ζάλτσμπουργκ παρέταξε τη νεαρότερη ενδεκάδα που έχει ξεκινήσει ποτέ οποιαδήποτε ομάδα σε αγώνα Champions League. Σύμφωνα με την Opta ο μέσος όρος των ποδοσφαιριστών που ήταν στην αρχική σύνθεση των Ταύρων ήταν 21 ετών και 183 ημερών.

21y 183d – Aged 21 years and 183 days on average, FC Salzburg are fielding the youngest ever starting XI in a match by any team in UEFA Champions League history tonight. Youth. #SLBSAL pic.twitter.com/qBoeMo2IwI