Τον γύρο των social media κάνει η αντίδραση του Πεπ Γκουαρδιόλα σε ερώτηση που του έγινε σχετικά με την κακή αρχή της σεζόν από την άσπονδη αντίπαλο της Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Viral έγινε ο Πεπ Γκουαρδιόλα! Στη συνέντευξη Τύπου εν όψει της πρεμιέρα του Champions League, ο Καταλανός τεχνικός έπλεξε το εγκώμιο των βασικών εγχώριων αντιπάλων, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για την Άρσεναλ και τη Λίβερπουλ.

Ο κόουτς της Σίτι ωστόσο... ξέχασε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο για τους Κόκκινους Διαβόλους γέλασε αυθόρμητα, με την αντίδρασή του φυσικά να κάνει τον γύρο του διαδικτύου!

'Sooner or later Man Utd and Chelsea will take the rhythm!' | Pep Guardiola #pepguardiola #mancity #manutd pic.twitter.com/CumJqlEjLx