Ο οπαδός της Νιούκαστλ που δέχτηκε μαχαιριές στο Μιλάνο είναι εκτός κινδύνου. Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών της Ιταλίας.

Θύμα επίθεσης από «επτά ή οκτώ» δράστες έπεσε στην περιοχή Navigli του Μιλάνου ένας οπαδός της Νιούκαστλ που ταξίδεψε για να δει το πρώτο ματς της ομάδας του στο Champions League ύστερα από 21 χρόνια, κόντρα στη Μίλαν. Ο 58χρονος μαχαιρώθηκε μια φορά στην πλάτη και δύο στα χέρια, με τις σοκαριστικές φωτογραφίες του να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Ο Βρετανός οπαδός μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Policlinico» για περαιτέρω περίθαλψη και σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες η κατάσταση του δεν είναι σοβαρή και αναμένεται να πάρει εξιτήριο ακόμα και μέσα στην ημέρα. Oι άνθρωποι της Νιούκαστλ συνεργάζονται με τις ιταλικές Αρχές και οι έρευνες είναι σε εξέλιξη.

