Κέιν: «Ο Μαγκουάιρ είναι ένας από τους καλύτερους αμυντικούς στην ιστορία της Αγγλίας»

Ο Χάρι Κέιν στις δηλώσεις του χαρακτήρισε τον Μαγκουάιρ ως έναν από τους καλύτερους αμυντικούς στην ιστορία της Αγγλίας.

Στη συνέντευξη Τύπου πριν την αναμέτρηση της Μπάγερν Μονάχου κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Χάρι Κέιν χαρακτήρισε τον συμπαίκτη του στην Αγγλία, Χάρι Μαγκουάιρ, ως έναν από τους καλύτερους αμυντικούς στην ιστορία της χώρας.

Ο 30χρονος επιθετικός σχολίασε και την έντονη κριτική που δέχεται ο κεντρικός αμυντικός των Κόκκινων Διαβόλων, ο οποίος δεν θα βρίσκεται στην αποστολή για τον αγώνα λόγω τραυματισμού.

«Νομίζω πως υπάρχει αχρείαστη κριτική προς το πρόσωπό σου, ίσως έχει γίνει αποδιοπομπαίος τράγος. Είναι καλός φίλος μου, ένας επαγγελματίας. Για την Αγγλία, είναι από τους καλύτερους αμυντικούς στην ιστορία της χώρας. Ξέρω πως θέλει να προσπαθήσει να βελτιωθεί. Ως εθνική ομάδα τον υποστηρίζουμε», είπε χαρακτηριστικά ο 30χρονος επιθετικός.



🗣️ "Probably being scapegoated a little bit"



Harry Kane defends Harry Maguire after the recent criticism the defender received pic.twitter.com/o2YLr9HSmg