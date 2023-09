Ένας 58χρονος οπαδός της Νιούκαστλ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο στο Μιλάνο αφού μαχαιρώθηκε στο χέρι και την πλάτη κατά τη διάρκεια επίθεσης την παραμονή του αγώνα των δύο ομάδων για το Champions League.

Το ιταλικό ειδησεογραφικό πρακτορείο «Milano Today» αναφέρει ότι τη Δευτέρα το βράδυ (18/09) ένας 58χρονος οπαδός της Νιούκαστλ δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι σε ενέδρα ομάδας ανδρών στο Μιλάνο, την παραμονή της αναμέτρησης των δύο ομάδων στο Champions League.

Ο Βρετανός φέρεται να δέχθηκε επίθεση από επτά ή οκτώ άνδρες γύρω στα μεσάνυχτα, σε μια γειτονιά κοντά στο κέντρο της πόλης. Το δημοσίευμα προσθέτει ότι ο υποστηρικτής σώθηκε από την αστυνομία πριν μεταφερθεί αμέσως στο νοσοκομείο.Το κίνητρο της φερόμενης επίθεσης λέγεται ότι είναι άγνωστο, χωρίς να έχει κλαπεί τίποτα από το θύμα.

Επιπλέον, το πρωί της Τρίτης (19/09) ένας οπαδός της Νιούκαστλ στο twitter, δημοσίευσε τη φωτογραφία ενός αιμόφυρτου οπαδού (πιθανότατα το θύμα), υποστηρίζοντας ότι το άτομο είχε δεχτεί επίθεση ενόψει του αγώνα του Champions League του συλλόγου στο Μιλάνο.

Την είδηση αναπαράγουν πλέον όλα τα βρετανικά Μέσα.

