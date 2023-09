Η Αντβέρπ από... αμέλεια δεν δήλωσε στην ευρωπαϊκή της λίστα για το Champions League τον Αμερικανό αριστερό μπακ Σαμ Βάινς, ο οποίος ήταν ο παίκτης που είχε εκτελέσει το «μοιραίο» πλάγιο κόντρα στην ΑΕΚ.

H Αντβέρπ είχε φανεί από το εντός έδρας ματς με την ΑΕΚ πως είναι ένα κλαμπ με οργανωτικά προβλήματα και το επιβεβαίωσε ακόμα και από τη δήλωση της ευρωπαϊκής λίστας για το Champions League. Οι νταμπλούχοι Βελγίου δεν συμπεριέλαβαν σε αυτήν τον αριστερό μπακ, Σαμ Βάινς... κατά λάθος.

USMNT defender Sam Vines has been accidentally LEFT OFF Royal Antwerp's #UCL roster due to "administrative error." 😳



He will not participate in any of Antwerp's six group stage matches, manager Mark van Bommel confirms. pic.twitter.com/6PPC1eQ66z