Τρελαμένος ο κόσμος του Παναθηναϊκού για την ρεβάνς με την Μπράγκα: «Θα παραμιλάει όλη η Ευρώπη» (vid)

Χαμός στα social media με αναρτήσεις από τον κόσμο του Παναθηναϊκού που περιμένει πως και πως την σημερινή ρεβάνς με την Μπράγκα.

Εδώ και μία εβδομάδα ο κόσμος του Παναθηναϊκού ζει και αναπνέει για την ρεβάνς με την Μπράγκα με την δίψα του αυτή να έχει αποτυπωθεί με εμφατικό τρόπο στην διάθεση των εισιτηρίων...

Είναι χαρακτηριστικό πως το πρωί της Τρίτης, δεν είχαν μείνει ούτε 600 εισιτήρια διαθέσιμα στο ειδικά section του site της ΠΑΕ, με τους φίλους του «τριφυλλιού» να γεμίζουν το ΟΑΚΑ και να δημιουργούν καυτή ατμόσφαιρα.

Μία ατμόσφαιρα που θα θυμίζει τις χρονιές του «Πρέσβη» με τις μεγάλες ευρωπαϊκές πορείες, έχοντας την ελπίδα πως το ίδιο θα συμβεί και στον αγωνιστικό χώρο. Το γκολ του Μαντσίνι στην Πορτογαλία και η γενικότερη εμφάνιση της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δίνει τέτοιες ελπίδες, με τον κόσμο να αποτελεί τον 12ο παίκτη που θα... σπρώξει τους «πράσινους» στην πρόκριση στους ομίλους του Champions League.

Μία βόλτα στα social media είναι αρκετή για να καταλάβει κανείς την δίψα του κόσμου, καθώς όλοι μετρούν αντίστροφα για να έρθει η ώρα, να ανέβουν στο ΟΑΚΑ και να δουν ξανά το σεντόνι να κουνιέται στο γηπέδου...

Δείτε τις πιο χαρακτηριστικές αναρτήσεις.

Sweet dreams are made of this ☘️#paofc #Panathinaikos pic.twitter.com/6mjvguO0Lc