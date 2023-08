Η UEFA αποκάλυψε τις επίσημες μπάλες του αγώνα για το Champions League και το Champions League της φετινής σεζόν, με σχέδια εμπνευσμένα από τον ύμνο της διοργάνωσης!

Με τις φάσεις των ομίλων να ξεκινούν τον επόμενο μήνα, με τους καλύτερους συλλόγους του κόσμου να ετοιμάζονται να πέσουν στη «μάχη», η adidas παρουσίασε σήμερα τις μπάλες της διοργάνωσης!Με το μπλε και το μωβ να κυριαρχούν οι δύο μπάλες (του Champions League Ανδρών και Γυναικών) κοσμούνται με τα συνηθισμένα αστέρια και παρόμοια εντυπωσιακά μοτίβα. Η ανδρική έκδοση έχει ασημί φόντο και περιλαμβάνει ένα γράμμα από τον στίχο του «The Champions», σε καθένα από τα 12 αστέρια.

Η εισαγωγή ενός ειδικού ύμνου για το Women's Champions League τη σεζόν 2021/22, σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας εποχής για τη διοργάνωση και προς τιμήν εκείνης της στιγμής, το νέο σχέδιο της μπάλας έχει ενσωματωμένους τους στίχους του τραγουδιού σε δύο από τα εντυπωσιακά αστέρια της.

Ο Μάθιου Ντέιβιντσον, επικεφαλής του μάρκετινγκ της adidas, δήλωσε: «Με τα χρόνια, ο ύμνος έχει γίνει μια πολυαναμενόμενη στιγμή στο τελετουργικό πριν από τον αγώνα που θέτει το σκηνικό για επιδείξεις ποδοσφαίρου στο υψηλότερο επίπεδο. Όταν ακούγεται, προκαλεί μια αναμφισβήτητη συναισθηματική αντίδραση από παίκτες και οπαδούς - δημιουργώντας μια αίσθηση κύρους και ενθουσιασμού. Έτσι, για το Official Match Balls αυτής της σεζόν, θέλαμε να γιορτάσουμε τη σημαντική θέση που κατέχουν αυτό το τραγούδι στο παιχνίδι»

🔇𝙉𝙊 𝙎⚽️𝙐𝙉𝘿 𝙉𝙀𝙀𝘿𝙀𝘿🔇 ​ ​ introducing the new @ChampionsLeague and @UWCL official match balls 🎻 pic.twitter.com/7kCUHC3U7Q

🚨 OFFICIAL! Adidas have unveiled the new Champions League ball for the group stages! ⚽️ pic.twitter.com/mMT0YcFlob