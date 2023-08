Οπαδοί της Ντιναμό Κιέβου έστειλαν μήνυμα συμπαράστασης στους συλληφθέντες χούλιγκανς της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, ζητώντας την απελευθέρωσή τους μέσω... πυραύλων.

Στους 104 είναι οι φυλακισμένοι χούλιγκανς αυτή τη στιγμή για την αιματηρή επίθεση στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην οποία έχασε τη ζωή του ο 29χρονος οπαδός της ΑΕΚ, Μιχάλης Κατσουρής. Εξ αυτών οι 97 είναι οι Κροάτες οπαδοί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Τη στήριξη τους στους συλληφθέντες εξέφρασε οι οπαδοί της Ντιναμό Κιέβου, καθώς οι ultras των δυο ομάδων είναι αδελφοποιημένοι, έχοντας κοινές ακροδεξιές πολιτικές πεποιθήσεις.

Σε ανάρτηση σε οπαδική ιστοσελίδα της Τσεχίας στο Twitter, οι οπαδοί των Ουκρανών έστειλαν μήνυμα συμπαράστασης προς εκείνους της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, γράφοντας πάνω σε... πύραυλο: «Ελευθερία στους BBB (Bad Blue Boys). Οι ΒΒΒ είναι οι βασιλιάδες της Ευρώπης».

Θυμίζουμε πως οι οπαδοί της Ντιναμό Κιέβου αναμένεται να βρεθούν σύντομα στη Θεσσαλονίκη για το πρώτο παιχνίδι με τον Άρη για τον Γ' προκριματικό γύρο του Conference League, το οποίο έχει χαρακτηρίσει επίσης υψηλού κινδύνου η UEFA.

09.08.2023, Dynamo Kyiv🇺🇦 support friends from Dinamo Zagreb🇭🇷, they are arrested in Athens https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/rk6ZToXB73