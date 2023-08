Σύμφωνα με δημοσίευμα από το εξωτερικό, ο Άγιαξ κατέθεσε νέα βελτιωμένη πρόταση στην Ντινάμο Ζάγκρεμπ για τον Γιόσιπ Σούταλο και θέλει άμεση απάντηση.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε πως ο Άγιαξ έκανε νέα προσφορά στην Ντινάμο Ζάγκρεμπ για τον Γιόσιπ Σούταλο θέτοντας προθεσμία στην αντίπαλο της ΑΕΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League να απαντήσει μέσα σε 1-2 μέρες, αλλιώς θα στρέψουν σε άλλους στόχους το ενδιαφέρον τους.

Η νέα πρόταση των Ολλανδών αγγίζει τα 20 εκατ. ευρώ συν κάποια ακόμη χρήματα ως μπόνους κι εκείνοι είναι αρκετά αισιόδοξοι πως η πρόταση αυτή θα κάμψει τις όποιες αντιστάσεις των Κροατών για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή.

Η Ντινάμο Ζάγκρεμπ θα ήθελε να κρατήσει τον ποδοσφαιριστή για τα παιχνίδα με την ΑΕΚ, όμως η αναβολή του χθεσινού αγώνα κάνει ακόμη πιο δύσκολη την επιθυμία τους αυτή σε συνδυασμό και με την βιασύνη του Άγιαξ να τελειώσει η μεταγραφή.

EXCL: Ajax submitted new bid for Josip Sutalo, €20m fixed fee plus add-ons to sign Croatian centre back 🚨⚪️🔴🇭🇷



Ajax now confident to get it done but want an answer in two days — or they will move on different target as new CB. pic.twitter.com/lmj3k9xBWa