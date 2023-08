Αντιμέτωπος κόντρα στην ΑΕΚ θα βρεθεί κατά πάσα πιθανότητα ο Γιόζιπ Σούταλο, καθώς η Ντιναμό Ζάγκρεμπ δεν προτίθεται να τον πουλήσει πριν τα ματς με την Ένωση.

Όλο και πληθαίνουν οι μνηστήρες για τον Γιόζιπ Σούταλο! Σύμφωνα άλλωστε με δημοσιεύματα, ο Άγιαξ δεν είναι ο μοναδικός που... πολιορκεί τον Κροάτη αμυντικό, καθώς στον χορό για την περίπτωση του στόπερ της Ντιναμό Ζάγκρεμπ προστέθηκαν αισίως οι Νότιγχαμ Φόρεστ με την Γουέστ Χαμ!

Αν βάλουμε στην εξίσωση και τις Νάπολι - Φιορεντίνα από την Serie A τότε εύκολα μπορούμε να συμπεράνουμε το μέγεθος της ζήτησης που έχει ο 23χρονος στην Ευρώπη, όμως το μέλλον του θα βρίσκεται στο Ζάγκρεμπ... έστω και για λίγες ακόμα μέρες!

Κι αυτό διότι στην Κροατία υποστηρίζουν πως η Ντιναμό δεν πρόκειται να τον πουλήσει πριν από τις μάχες με την ΑΕΚ για τα προκριματικά του Champions League, καθώς τον θεωρεί αναπόσπαστο κομμάτι του συνόλου που μπορεί να ανατρέψει τις ισορροπίες του ζευγαριού.

Μια συνθήκη που επικρατεί και για την περίπτωση του τερματοφύλακα, Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, ο οποίος παρά τη συμφωνία του με τη Φενέρμπαχτσε δεν πρόκειται να αποχωρήσει πριν από την ολοκλήρωση του γ΄προκριματικού γύρου.

Two more clubs, alongside @AFCAjax, @sscnapoli and @acffiorentina, are interested in Josip Sutalo! As per our sources, @NFFC and @WestHam would also love to sign him! @gnkdinamo won't sell him before games against @AEK_FC_OFFICIAL. Dinamo insists on at least €25.0m. pic.twitter.com/Jy8MYfT02Z