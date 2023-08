Τα μεταγραφικά σενάρια δίνουν και παίρνουν καθημερινά για τη Μαρσέιγ, η οποία θα μπορούσε να χάσει τον Μαλινόφσκι εν μέσω προκριματικών Champions League.

Σε ρυθμούς Champions League κινούνται άπαντες στη Μαρσέιγ, η οποία πλέον προετοιμάζεται για τη διπλή μάχη απέναντι στον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο του γ΄προκριματικού γύρου.

Την ίδια στιγμή ωστόσο τα μεταγραφικά... τρέχουν και μέσα στο επόμενο διάστημα θα μπορούσαν να δρομολογηθούν ορισμένες αποχωρήσεις. Μια εξ αυτών μπορεί κάλλιστα να είναι εκείνη του Ρούσλαν Μαλινόφσκι, ο οποίος φημολογείται πως βρίσκεται στη λίστα των Τορίνο και Μπεσίκτας.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Μασσαλοί δεν πρόκειται να κλείσουν την πόρτα σε ένα τέτοιο σενάριο εφόσον καταφτάσει μια πρόταση που θα τους ικανοποιεί οικονομικά, αν και προς το παρόν δεν υπάρχουν προχωρημένες εξελίξεις.

Θυμίζουμε ότι τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο 30χρονος επιθετικός είχε 23 συμμετοχές με τη φανέλα της Μαρσέιγ, με δύο γκολ και μία ασίστ.

Understand Besiktas and Torino are now showing interest in Ruslan Malinovskyi. No advanced talks yet, just interest at the moment. ✨🇺🇦



Malinovskyi could leave OM in case of good proposal. pic.twitter.com/93pgqGKc3x