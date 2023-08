Σύμφωνα με τον Κροάτη δημοσιογράφο, Ιζάκ Άντε Σούτσιτς, ο Γιόσιπ Σούταλο της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, πλησιάζει στον Άγιαξ μετά το τελευταίο ραντεβού των δυο κλαμπ.

Γερό «μπάσιμο» του Άγιαξ για τον Γιόσιπ Σούταλο! Τις προηγούμενες ημέρες η Φιορεντίνα είχε καταθέσει την πρόταση της στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ και ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός ήταν ψημένος για Serie A, όμως τα δεδομένα φαίνεται να αλλάζουν.

Σύμφωνα με τον Κροάτη δημοσιογράφο, Ιζάκ Άντε Σούτσιτς, πλησιάζει στον Αιάντα. Ο Αθλητικός Διευθυντής του Άγιαξ, Σβεν Μίσλιντατ, είχε ραντεβού 2,5 ωρών με τη διοίκηση των πρωταθλητών Κροατίας στο Μάξιμιρ και οι διαπραγματεύσεις έχουν φτάσει σε πολύ προχωρημένο επίπεδο.

Φυσικά σημαντικό είναι αν η Ντιναμό θα αποφασίσει να πουλήσει τον βασικό της στόπερ πριν τα ματς με την ΑΕΚ. Θυμίζουμε πως εντός της ημέρας αναμένεται να δηλωθεί και η ευρωπαϊκή λίστα των Κροατών για τους αγώνες με τον Δικέφαλο.

💥EXCLUSIVE💥

Josip Sutalo is getting closer and closer to @AFCAjax! We bring you EXCLUSIVE photos from Maksimir where @AFCAjax sporting director Sven Mislintat spoke with @gnkdinamo representatives last two and halg hours!

📸 📰 @GermanijakHR pic.twitter.com/r33c5rN80Y