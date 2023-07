Σε ακόμα μια μεταγραφή προχωρά η - όπως όλα δείχνουν - αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του Champions League, Μαρσέιγ, η οποία συμφώνησε με τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ για τον Ιλιμάν Εντιαγέ.

Δυνατά κινείται στο μεταγραφικό παζάρι η Μαρσέιγ, η οποία θα βρεθεί στον δρόμο του Παναθηναϊκού στα play-offs του Champions League, αν το τριφύλλι τελειώσει τη δουλειά κόντρα στην Ντνίπρο την Τρίτη (01/08) το βράδυ.

Οι Μασσαλοί έχουν ήδη ανακοινώσει τόσο τον Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ όσο και τον Ισμαΐλα Σαρ, αλλά όπως φαίνεται αρέσκονται στο να αγοράζουν από Αγγλία, αφού, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, «έκλεισαν» και τον Ιλιμάν Εντιαγέ από τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, που φέτος θα αγωνίζεται στην Premier League.

Iliman Ndiaye to Olympique Marseille, here we go! Deal sealed with Sheffield, done and agreed 🚨⚪️🔵🇸🇳 #OM



Ndiaye will sign until June 2028 as new OM player after long, difficult talks — one more big signing.



Ndiaye will arrive later today for medical tests & contract signing. pic.twitter.com/MGvWLRTycb