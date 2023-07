Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ προερχόμενη από την «τεσσάρα» επί της Αστάνα έκανε «ζέσταμα» για το ματς του Καζακστάν, καθώς επικράτησε στην έδρα της Ίστρα με 3-0.

Η «καυτή» Ντιναμό Ζάγκρεμπ λίγες ημέρες μετά την «τεσσάρα» - βάση πρόκρισης κόντρα στην Αστάνα επικράτησε στο «ρελαντί» της Ίστρα με 3-0, εκτός έδρας και πήρε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, καθώς προερχόταν από την ήττα από την Χάιντουκ στην πρεμιέρα. Οι Κροάτες φυσικά είχαν στο μυαλό τους και τη ρεβάνς με την Αστάνα στο Καζακστάν (2/8, 17:00), στην οποία αναμένεται να σφραγίσει το εισιτήριο της για τις διπλές μάχες με την ΑΕΚ στον Γ' προκριματικό γύρο του Champions League.

Ivanusec with another beauty.



Dinamo 1-0 over Istra. This one may get ugly. pic.twitter.com/XOEn5GiYjn — CroatianSports (@CroatianSoccer) July 29, 2023

Ο Ιγκόρ Μπίσκαν παρέταξε την ομάδα του με το κλασικό του 4-2-3-1. Ο Λιβάκοβιτς ήταν κάτω από τα δοκάρια, Ριστόφσκι δεξιά, Μπέρνερ και Σούταλο οι δυο στόπερ και ο Μιχαϊλιτσένκο αριστερά. Μίσιτς και Λιούμπισιτς τα δυο αμυντικά χαφ, με τους Κανέκο, Μπατούρινα και Ιβάνουσετς πίσω από τον Έμρελι. Τέσσερις αλλαγές σε σύγκριση με το πρώτοι ματς με την Αστάνα.

Mahir Emreli with his first goal of the season for Dinamo after a great interception from Ivanušec in the middle of the park to then assist the striker for 2-0.



Ivanušec and Emreli with 1 goal and 1 assist each in this game. 🚨pic.twitter.com/pEtoLUwUyl July 29, 2023

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν μόλις στο 6' όταν ο Έμρελι έστρωσε την μπάλα στον Ιβάνουσετς, ο οποίος τίναξε τα δίχτυα με φανταστικό σουτ εκτός περιοχής. Στο 57' οι δυο συμπαίκτες άλλαξαν ρόλους, καθώς ο Ιβάνουσετς έδωσε ασίστ με κάθετη πάσα και ο Έμρελι με διαγώνιο σουτ εκτέλεσε για το 2-0. Στο 69' ο Λιούμπισιτς με σουτ μέσα από την περιοχή διαμόρφωσε το 3-0 και ουσιαστικά «τελείωσε» το ματς.

Ντιναμό Ζάγκρεμπ: Λιβάκοβιτς, Σούταλο, Ριστόφσκι (81’ Μοχαράμι), Λιούμπισιτς, Μιχαϊλιτσένκο, Κανέκο, Μίσιτς (86’ Σούσιτς), Μπέρνερ, Μπατούρινα (71’ ΜαρίΝ), Έμρελι (86’ Πέτροβιτς), Ιβάνουσετς (71’ Σπίκιτς).