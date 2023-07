Αυτό κι αν ήταν πάρτι πρόκρισης! Η Ντιναμό με τρομερό Ιβάνουσετς διέλυσε με 4-0 την Αστάνα στο Ζάγκρεμπ και ουσιαστικά εξασφάλισε την παρουσία της στον 3ο προκριματικό, εκεί όπου περιμένει η ΑΕΚ.

Πάρτι και το βλέμμα στην ΑΕΚ! Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ διέλυσε με 4-0 εντός έδρας την Αστάνα και μετέτρεψε σε τυπική διαδικασία τον επαναληπτικό στο Καζακστάν! Αλλωστε, οι φιλοξενούμενοι ήταν κατώτεροι των περιστάσεων, οι Κροάτες εκμεταλλεύθηκαν τα λάθη τους, πίεσαν ασφυκτικά και με τον Ιβάνουσετς να κάνει τρομερό παιχνίδι έφτασαν εύκολα σε μια μεγάλη νίκη. Ετσι, μπορούν να σκέφτονται από τώρα τις αναμετρήσεις με την Ενωση για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League. Σε ακόμα ένα ματς οι Κροάτες επιβεβαίωσαν την εξαιρετική ανασταλτική τους λειτουργία, γρήγοροι στα άκρα, δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στον αντίπαλο.

Με 4-2-3-1 άρχισε την αναμέτρηση κόντρα στην Αστάνα ο Ιγκόρ Μπίτσκαν. Ο Λιβάκοβιτς κάτω από τα δοκάρια, Μοχαράμι δεξιά, Ριστόφσκι και Σούταλο οι δυο στόπερ, με τον Λιούμπισιτς αριστερά. Μίσιτς και Μπουλάτ τα δυο αμυντικά χαφ, με τους Σπίκιτς, Μπατούρινα και Ιβάνουσετς πίσω από τον Πέτκοβιτς. Οι Κροάτες μπήκαν δυνατά, πίεσαν, χωρίς όμως να βρίσκουν χώρους για την αντίπαλη εστία. Η Αστάνα ήταν εξαιρετικά τοποθετημένη και δεν άφηνε περιθώρια στην αντίπαλο. Η πρώτη καλή στιγμή για τους γηπεδούχους ήρθε στο 24ο λεπτό, όταν ο Πέτκοβιτς βρήκε χώρο, έκανε το σουτ, αλλά ο Τσόντριτς έδιωξε σωτήρια.

Η Ντιναμό είχε τον έλεγχο και δυο λεπτά αργότερα η κεφαλιά του Ριστόφσκι σταμάτησε στο δοκάρι. Η Αστάνα δυσκολευόταν αρκετά να κρατήσει τη μπάλα, η ομάδα του Ζάγκρεμπ πολιορκούσε την αντίπαλη άμυνα και στο 35' βρήκε δίχτυα! Γρήγορη ανάπτυξη, έπιασε στον ύπνο της άμυνα της φιλοξενούμενης, από τη σουτάρα του Πέτκοβιτς και με τη βοήθεια του Σπίκιτς ήρθε το 1-0. Η Αστάνα κατέρρευσε και στο 41' ήρθε το 2-0. Τρομερή ατομική ενέργεια του Ιβάνουσετς και σουτάρα για από 20 μέτρα σκόρπισαν ενθουσιαμό στο Μάξιμιρ. Στο 43' ο Τσόντριτς έκανε το λάθος και εύκολα ο Ιβάνουσετς πέτυχε το 3-0.

Η Ντιναμό έκανε ό,τι ήθελε την αντίπαλό της και στο 56ο λεπτό ο Ιβάνουσετς πέτυχε χατ τρικ. Ο Κροάτης εξτρέμ με σούπερ τελείωμα έπειτα από κόρνερ διαμόρφωσε το 4-0. Από το σημείο εκείνο κι έπειτα οι Κροάτες κατέβασαν ταχύτητα, έδωσαν χώρο στην Αστάνα και με σποραδικές αντεπιθέσεις απείλησαν με πέμπτο γκολ.

GOAL! Dinamo Zagreb 4-0 Astana (56 Luka Ivanusec)

To the amazement of all, it goes all the way into the top right corner. He makes it 4:0 with this magnificent strike@FootballReprt

Uefa Champions League#UCL pic.twitter.com/zrY898Fl3S