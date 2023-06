Στις ΗΠΑ θα διεξαχθεί για πρώτη φορά η νέα μορφή του Μουντιάλ Συλλόγων, το οποίο από το 2025 θα πρόκειται για μια διοργάνωση των 32 ομάδων που θα διεξάγεται ανά τετραετία.

Γνωστή έγινε η τοποθεσία που θα διοργανωθεί το νέο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων των 32 ομάδων, το οποίο πρόκειται να διεξαχθεί για πρώτη φορά το 2025.

Έπειτα από σχετικές διαβουλεύσεις εντός της FIFA, τελικά οι ιθύνοντες της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας ανακοίνωσαν με κάθε επισημότητα πως η θετική τους ψήφος πήγε στις ΗΠΑ!

«Η απόφαση ελήφθη με βάση τη θέση των ΗΠΑ ως ηγέτη στη διοργάνωση παγκόσμιων εκδηλώσεων και επειδή θα επέτρεπε στη FIFA να μεγιστοποιήσει τις συνεργασίες της με την παράδοση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, προς όφελος τόσο των τουρνουά όσο και της ανάπτυξης του ποδοσφαίρου στην περιοχή της Βόρειας Αμερικής.

Ως επόμενο βήμα, η FIFA θα συνεργαστεί με τα ενδιαφερόμενα μέρη για να οριστικοποιήσει τις ημερομηνίες, τους χώρους και το πρόγραμμα των αγώνων αυτού του νέου τουρνουά» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Θυμίζουμε πως οι 32 ομάδες που θα λάβουν μέρος στη διοργάνωση το 2025 χωρίζονται ως εξής:

