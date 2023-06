Ο διαιτητής του τελικού του Champions League, Σίμον Μαρτσίνιακ, βιντεοσκοπήθηκε να προπονείται δείχνοντας τις κίτρινες κάρτες του μπροστά στον καθρέφτη πριν από την έναρξη του αγώνα.

Στο βίντεο που ετοίμασε η Μάντσεστερ Σίτι από το βράδυ του μεγάλου τελικού του Champions League, ένας εκ των πρωταγωνιστών είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο Πολωνός Σιμόν Μαρτσίνιακ. Στα πλάνα των «Σίτιζενς» βλέπουμε τον έμπειρο ρέφερι να... προετοιμάζεται, δείχνοντας κίτρινες κάρτες μπροστά από έναν καθρέφτη και να μιλάει στην ομάδα των διαιτητών: «Είστε έτοιμοι παιδιά;» και «έχουμε όλο τον χρόνο για την απόφαση, αν το χρειαστείτε πάρτε πέντε δευτερόλεπτα». Αξίζει να αναφέρουμε ότι «κιτρίνισε» πέντε παίκτες τελικά στο ματς της Σίτι με την Ίντερ.

🗣️ “We have all this time with the decisions…”



📺 Fascinating new footage of Szymon Marciniak’s pre-match preparations ahead of the UCL Final!



