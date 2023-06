H Μάντσεστερ Σίτι δημιούργησε ένα μαγικό video με τις αντιδράσεις, την αγωνία, τα πανηγύρια, τη χαρά των οπαδών της σε όλο τον κόσμο.

Την ώρα του τελικού του Champions League σε Βραζιλία, Ινδονησία, Νορβηγία, Ιαπωνία, Μεξικό και όχι μόνο, οι φίλοι των «πολιτών» ήταν καθηλωμένοι ζώντας την ιστορική στιγμή με την κατάκτηση του πρώτου τροπαίου στο θεσμό στην ιστορία της ομάδας.

Θυμίζουμε ότι ο τελικός της Πόλης κρίθηκε από το γκολ του Ρόδρι, με τον Πεπ Γκουαρδιόλα εν τέλει να κατακτά το Champions League για τρίτη φορά στην καριέρα του, μετά το 2011.

