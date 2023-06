Ατελείωτοι είναι οι πανηγυρισμοί στη γαλάζια πλευρά του Μάντσεστερ, με τον Τζακ Γκρίλις να γλεντάει με μπόλικο αλκόολ για τρίτη σερί μέρα και να γίνεται viral στα social media.

Ο Τζακ Γκρίλις παραμένει σε ρυθμούς πανηγυρισμών παρόλο που ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ τον έχει συμπεριλάβει στην αποστολή της εθνικής Αγγλίας.

Ο Άγγλος διεθνής έχει να κοιμηθεί αρκετές ημέρες, έχει γλεντήσει περισσότερο από κάθε άλλον για το τρεμπλ της Μάντσεστερ Σίτι, έχει καταναλώσει μπόλικο αλκόολ και ίσως να χρειάζεται χρόνο να συνέλθει. Γεγονός που δεν αναμένεται να αρέσει και τόσο στον Ομοσπονδιακό τεχνικό των Τριών Λιονταριών.

Το ατελείωτο γλέντι του Γκρίλις πάντως έχει γίνει ανάρπαστο τις τελευταίες ημέρες στα social media, με τον ίδιο να ανεβάζει συνεχώς φωτογραφίες και βίντεο από του ξέφρενους πανηγυρισμούς.

Hang it in the Loooouvre 💙😂 pic.twitter.com/atL2tEz0ah

Man City's Jack Grealish had to be held up by teammate, Kyle Walker as he left their hotel in Ibiza on Monday morning.



The winger, who was VERY drunk was then offered a wheelchair by staff at the airport.



📸 @SunSport pic.twitter.com/BSdWi2yLMe