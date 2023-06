Η παρέλαση τίτλου της Μάντσεστερ Σίτι είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Δευτέρας (18:30 ώρα Αγγλίας), αλλά αυτό δεν απέτρεψε τους παίκτες της να ταξιδέψουν αυθημερόν στην Ίμπιζα με ιδιωτικό τζετ για μαραθώνιο πάρτι δώδεκα ωρών.

Η ευφορία από την κατάκτηση του Champions League και του τρεμπλ είναι ανεξάντλητη στη Μάντσεστερ Σίτι και οι ποδοσφαιριστές του Πεπ Γκουαρδιόλα να τη διοχετεύσουν σε πάρτι μέχρι τελικής πρωίας στην Ίμπιζα, λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη παρέλαση τίτλου στο Μάντσεστερ!

Απόντος του Καταλανού τεχνικού αλλά και των Γκουντογκάν, Ντε Μπρόινε που δεν ακολούθησαν την αποστολή... γλεντιού, οι παίκτες των Σίτιζενς ταξίδεψαν με ιδιωτικό τζετ στον δημοφιλή προορισμό της Ισπανίας φτάνοντας τα μεσάνυχτα της Κυριακής, έκαναν κράτηση σε ολόκληρο όροφο του Ushuaia Ibiza Beach Hotel και έφυγαν για έναν 12ωρο μαραθώνιο πάρτι και διασκέδασης, επιστρέφοντας νωρίς το απόγευμα στη βάση τους στην Αγγλία για την παρέλαση που έχει οριστεί για τις 18:30 ώρα Αγγλίας (20:30 Ελλάδος).

Τα... έννομα νυχτοπερπατήματά τους στην Ίμπιζα άφησαν «ίχνη» στα social media, με τον φωτογραφικό φακό τοπικών Μέσων να απαθανατίζει στον δρόμο τους Γκρίλις και Φόντεν, όπως και τον Έρλινγκ Χάαλαντ την ώρα που έφευγε από το αεροδρόμιο.



A night in Ibiza for the Premier League, Champions League, and FA Cup winners... #ManCity! 🍾💙



📸 Splash, @SunSport pic.twitter.com/AO7VFHjBHg June 12, 2023

haaland in the MOST BORING outfit ever while in ibiza 😮‍💨 pic.twitter.com/4M2FkoU3Sa — Lili 💙 (@heyhaaland) June 12, 2023