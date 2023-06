Φουλ στη... Μάντσεστερ Σίτι ήταν η κορυφαία ενδεκάδα του φετινού Champions League, με τον Ρόδρι να ανακηρύσσεται πολυτιμότερος παίκτης και τον Χάαλαντ να κερδίζει τον τίτλο του καλύτερου γκολ.

Η Μάντσεστερ Σίτι υπέταξε την Ίντερ και κατέκτησε το πρώτο της Champions League όμως οι Πολίτες σάρωσαν και τα ατομικά βραβεία της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, επτά (!) ποδοσφαιριστές τους «μπήκαν» στην καλύτερη ενδεκάδα του Champions League. Επίσης, ο Ρόδρι, ο σκόρερ του τελικού, ανακηρύχθηκε κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης, ενώ, πάντα σύμφωνα με την τεχνική επιτροπή της UEFA, καλύτερο γκολ του τουρνουά ήταν αυτό του Έρλινγκ Χάαλαντ κόντρα στην Ντόρτμουντ.

The 2022/23 Player of the Season

Η καλύτερη ενδεκάδα: Τιμπό Κουρτουά (Ρεάλ), Κάιλ Γουόκερ (Μάντσεστερ Σίτι), Ρούμπεν Ντίας (Μάντσεστερ Σίτι), Αλεσάντρο Μπαστόνι (Ίντερ), Φεντερίκο Ντιμάρκο (Ίντερ), Τζον Στόουνς (Μάντσεστερ Σίτι), Κέβιν Ντε Μπρόινε (Μάντσεστερ Σίτι), Ρόδρι (Μάντσεστερ Σίτι), Μπερνάρντο Σίλβα (Μάντσεστερ Σίτι), Βινίσιους (Ρεάλ), Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι)

Introducing the 2022/23 UEFA Champions League Team of the Season, as selected by UEFA's Technical Observer panel.



Who would be your captain?