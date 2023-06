Το ταξί ενός οπαδού της Μάντσεστερ Σίτι για το «Ατατούρκ» δεν ήρθε ποτέ κι έτσι αναγκάστηκε να... κρεμαστεί από ένα αγροτικό αγκαλιά με φίλους της Ίντερ για να φτάσει στο γήπεδο του τελικού.

Στην ανάγκη να δεις την ομάδα σου στον τελικό του Champions League δεν χωράνε οπαδικά! Ένας φίλος της Μάντσεστερ Σίτι είδε το ταξί που υποτίθεται πως θα τον πήγαινε στο «Ατατούρκ» της Κωνσταντινούπολης να τον... στήνει κι έπρεπε να βρει άλλη λύση για να μεταβεί στο γήπεδο του μεγάλου ματς.

Ευτυχώς για εκείνον μερικοί φίλοι της Ίντερ τον δέχθηκαν στο αγροτικό τους κι έτσι όλοι μαζί... αγκαλιά και μερικοί κρεμασμένοι από το αυτοκίνητο κατάφεραν να φτάσουν στην έδρα του τελικού με τρόπο που πιθανότατα θα θυμούνται για όλη τους τη ζωή.

Taxi ditched. Riding in the back of a pick up to the ground with the Inter Ultras



