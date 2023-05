Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε ξέσπασε στον προπονητή του, Πεπ Γκουαρδιόλα, κατά τη διάρκεια του ημιτελικού της Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, σε ένα στιγμιότυπο που έγινε viral και για το οποίο έδωσε έμμεσα εξήγηση ο Καταλανός στις δηλώσεις του.

Η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται για δεύτερη φορά στον τελικό του Champions League μετά από μια μεγαλοπρεπή εμφάνιση και νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης (4-0) στο «Etihad».

Οι Πολίτες έπιασαν από τον «λαιμό» τη συνήθη ύποπτο του θεσμού με τα 14 τρόπαια και δεν έχασαν τον έλεγχο σε κανένα σημείο του αγώνα, φτάνοντας, μάλιστα να κυνηγούν με «μανία» το τρίτο γκολ στο δεύτερο μέρος που θα τους εξασφάλιζε σε πολύ μεγάλο βαθμό τη νίκη-πρόκριση.

Καθώς το έψαχναν αυτό, όμως, οι τόνοι ανέβηκαν μεταξύ πάγκου και αγωνιστικού χώρου. Συγκεκριμένα, μεταξύ Πεπ Γκουαρδιόλα και Κέβιν Ντε Μπρόινε.

Guardiola: “Pass the ball, Pass the ball!”



Kevin De Bruyne: “Shut up! Shut Up!” 🤣👊 pic.twitter.com/2kejPutE0s