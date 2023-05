Η στατιστική σύγκριση των «πυρηνικών όπλων» της Μάντσεστερ Σίτι και της Ρεάλ Μαδρίτης, Έρλινγκ Χάαλαντ και Καρίμ Μπενζεμά. Ο «εκτελεστής» Νορβηγός και ο... all around Γάλλος.

Η ματσάρα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή και οι δυο «Τιτάνες» θα λύσουν τις διαφορές τους στη ρεβάνς του «Έτιχαντ». Στο πρώτο παιχνίδι οι φανταστικοί Τιμπό Κουρτουά και Έντερσον «έλαμψαν», όμως απόψε θα πρέπει να βγουν μπροστά και οι επιθέσεις. Αμφότερες καλούνται να βρουν το ή τα γκολ που θα τους οδηγήσουν στον μεγάλο τελικό της Κωνσταντινούπολης.

Τα φώτα θα είναι στραμμένα στα μεγάλα επιθετικά «όπλα» των δυο ομάδων. Τον ασταμάτητο Έρλινγκ Χάαλαντ και τον ηγέτη Καρίμ Μπενζεμά. Η Opta βάζει στο μικροσκόπιο τους δυο «killer» και παρουσιάζει τους εντυπωσιακούς αριθμούς τους μέσα στη σεζόν.

Ο Χάαλαντ τη δεδομένη στιγμή είναι η πιο... καπνισμένη κάννη στην Ευρώπη. Στην πρώτη του σεζόν υπό τις οδηγίες του Πεπ Γκουαρδιόλα έχει σκοράρει 52 φορές σε 48 εμφανίσεις και αθροιστικά 3.336 αγωνιστικά λεπτά, ενώ έχει πετύχει 36 γκολ σε 33 συμμετοχές στην πρώτη του σεζόν στην Premier League! Αριθμοί που προκαλού ίλιγγο.

Ο Νορβηγός μέχρι στιγμής μετράει 1.29 γκολ ανά 90 λεπτά παιχνιδιού. Σύμφωνα με τα στατιστικά της Opta κανείς άλλος επιθετικός που αγωνίζεται στα Top 5 πρωταθλήματα της Εύρωπης (και έχει παίξει τουλάχιστον 1.350 αγωνιστικά λεπτά) δεν έχει καλύτερη αναλογία γκολ ανά ματς. Ο 22χρονος φορ της Σίτι έχει αυτή την επίδοση με περίπου 4.1 τελικές ανά παιχνίδι και με 7.4 επαφές με την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Μόνο 5% των top επιθετικών της Ευρώπης έχουν καλύτερα στατιστικά σε αυτούς τους τομείς.

Το νέο... φαινόμενο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου βέβαια έχει ακόμα τομείς που μπορεί να βελτιώσει στο παιχνίδι του και έχει χρόνια για να το κάνει. Έχει 1.5 κερδισμένη εναέρια μονομαχία ανά ματς, 1.4 κερδισμένη κατοχή και μόλις μία αμυντική προσπάθεια, ενώ κάνει μόνο 26 επαφές με την μπάλα! Χαρακτηριστικό για το τελευταίο στατιστικό είναι πως το 99% των επιθετικών από τα υπόλοιπα μεγάλα πρωταθλήματα έχει περισσότερες επαφές από τον Χάαλαντ!

Από την πλευρά του ο Καρίμ Μπενζεμά μπορεί βάσει αριθμών να μην κάνει την ίδια χρονιά σε σύγκριση με πέρυσι που κατάφερε να κερδίσει με... καθολική αποδοχή την Χρυσή Μπάλα, όμως και φέτος είναι ο «μπροστάρης» της Ρεάλ. Σε 39 εμφανίσεις του και 2.447 αγωνιστικά λεπτά ο 35χρονος striker μετράει 29 γκολ και έχει δώσει έξι ασίστ.

O Γάλλος μετράει 0.77 γκολ ανά 90λεπτο και μόλις το 4% των επιθετικών των Top 5 πρωταθλημάτων της Ευρώπης είναι πιο παραγωγικοί. Ο αρχηγός της Βασίλισσας παρά την ηλικία του είναι ένας διαρκής κίνδυνος για τις αντίπαλες άμυνες. Ο Μπενζεμά έχει πέντε τελικές ανά ματς (μόνο 1% κάνουν περισσότερες) και έχει 8.3 περιοχές στην αντίπαλη περιοχή (2% περισσότερες).

Ανασταλτικά ούτε ο Μπενζεμά βοηθάει τόσο, έχοντας πάνω κάτα ίδιους αριθμούς με τον Χάαλαντ σε αμυντικές ενέργειες (1.4) και κερδισμένες κατοχές (1.5), όμως είναι πιο πίσω στην κατηγορία των εναέριων μονομαχιών. Από την άλλη ο Γάλλος είναι πολύ πιο συμμετοχικός στο παιχνίδι του. Δημιουργεί κατά μέσο όρο 2.3 ευκαιρίες ανά 90λεπτο, έχει 58 επαφές με την μπάλα, ενώ έχει διπλάσιες ντρίμπλες από τον Νορβηγό (1.1- 2).

Γκολ: 1.29 - 0.77

Τελικές: 4.1 - 5

Επαφές σε αντίπαλη περιοχή: 7.4 - 8.3

Κερδισμένες εναέριες μονομαχίες: 1.5 - 0.6

Κερδισμένες κατοχές: 1.4 - 1.5

Αμυντικές ενέργειες: 1 - 1.4

Δημιουργία ευκαιριών: 0.9 - 2.3

Ντρίμπλες: 1.1 - 2

Επαφές: 26 - 58

2022-23 - Opta Player Radar comparison between Erling Haaland and Karim Benzema across the league and Champions League in 2022-23. Benzema is having 32 more touches per 90 minutes than Haaland (58 vs 26) but Haaland is scoring more goals per 90 minutes (1.29 vs 0.77). Visualise. pic.twitter.com/0quGG50Iue