Για το... κόλπο γκρόσο ετοιμάζεται η Ρεάλ Μαδρίτης που, σύμφωνα με την Telegraph, θα προσπαθήσει, μετά τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ, να προσγειώσει στο «Μπερναμπέου» και τον Κιλιάν Μπαπέ, σε μια μεταγραφή που θα σπάσει κάθε οικονομικό ρεκόρ.

Έτοιμη να χτίσει μια νέα δυναστεία δείχνει η Ρεάλ Μαδρίτης! Οι Μπλάνκος έχουν ήδη ξεκινήσει να σχεδιάζουν το μέλλον τους, ενώ, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, σύντομα θα ολοκληρώσουν τη μεταγραφή του Τζουντ Μπέλινγκχαμ, μιας και βρίσκονται μια ανάσα μακριά από τον Άγγλο μέσο.

Ωστόσο, ίσως αυτή να μην είναι η μοναδική βόμβα την οποία θα πυροδοτήσουν. Και τούτο επειδή, σύμφωνα με την Telegraph, θα επιχειρήσουν να ντύσουν στα λευκά και τον Κιλιάν Μπαπέ!

Real Madrid will look to exploit the uncertainty at Paris Saint-Germain this summer and explore a potential world record move for Kylian Mbappe alongside their pursuit of Jude Bellingham



