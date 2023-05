Με τη συνοδεία της ασφάλειας αποχώρησε από τη θέση του στα επίσημα του «Σαντιάγο Μπερναμπέου» ο πατέρας του Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος εθεάθη να πετάει φαγητό σε οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης και να κάνει άσεμνες χειρονομίες.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο που δείχνει τον πατέρα του Έρλινγκ Χάαλαντ να ανοίγει διάλογο με την εξέδρα της Ρεάλ Μαδρίτης και να προβαίνει σε άσεμνες χειρονομίες.

Ο Αλφ Ίνγκε Χάαλαντ έδωσε το παρών στα επίσημα του «Σαντιάγο Μπερναμπέου» για το παιχνίδι της ομάδας του γιου του, της Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στη Βασίλισσα και κατά τη διάρκεια του ματς εθεάθη να πετάει φιστίκια στους φιλάθλους που βρίσκονταν στις κάτω κερκίδες, οι οποίοι άρχισαν να λογομαχούν μαζί του.

Το αποτέλεσμα ήταν να επέμβει η ασφάλεια του γηπέδου και να απομακρύνει τον Νορβηγό, ο οποίος αποχώρησε δείχνοντας τα αυτιά του την ώρα που ορισμένοι οπαδοί του φώναζαν ότι είναι «βλάκας» και πως «ο Χάαλαντ είναι π@@@@».

Alfie Haaland (Erling’s father) was reportedly escorted out of the Bernabéu for allegedly insulting and throwing food (peanuts) at Real Madrid supporters, according to @inakiangulo 🥜🥜



pic.twitter.com/Xg5PGwb4v2