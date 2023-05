Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει κάθε δικαίωμα να διαμαρτύρεται, καθώς σύμφωνα με ψηφιακή ανάλυση η μπάλα είχε βγει πλάγιο άουτ πριν την κοντρολάρει ο Μπερνάρντο Σίλβα στην αρχή της φάσης του γκολ της Μάντσεστερ Σίτι.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε ο πρώτος ημιτελικός του Champions League ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι, καθώς αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1. Ο Βινίσιους άνοιξε το σκορ με φανταστικό σουτ εκτός περιοχής και ο Ντε Μπρόινε «απάντησε» με δικιά του «βολίδα». Οι Μερένγκες διαμαρτύρονται, καθώς όπως φαίνεται από ψηφιακή ανάλυση του beIN Sports στην αρχή της φάσης η μπάλα είχε βγει πλάγιο άουτ πριν την κοντρολάρει ο Μπερνάρντο Σίλβα.

The ball was out of play, Manchester City’s goal should not have been allowed.



What a disgrace. pic.twitter.com/AVs89Niedk