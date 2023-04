Τραγική αντίδραση από τον Γουέσλεϊ Φοφανά στη φάση του 2-0 της Ρεάλ, με τον Γάλλο να διαβάζει αμέριμνος χαρτάκι με οδηγίες τη στιγμή που ο Βινίσιους είχε ήδη πατήσει στην περιοχή της ομάδας του!

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε γερό βήμα πρόκρισης για τα ημιτελικά του Champions League στο πρώτο ματς απέναντι στην Τσέλσι, με τους Μερένγκες να επικρατούν με το καθαρό 2-0 χάρη στα γκολ των Μπενζεμα και Ασένσιο.

Ούσα κυρίαρχη στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα η Βασίλισσα δεν επέτρεψε στους Μπλε να την αμφισβητήσουν στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», με τους φίλους των φιλοξενούμενων από την πλευρά τους να έχουν πολλά παράπονα από την ανασταλτική λειτουργία της ομάδας τους.

Η έλλειψη συγκέντρωσης δε ήταν καταφανέστατη σε πολλές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα, όπως για παράδειγμα οι αντιδράσεις των Κουκουρέγια και Τσίλγουελ που οδήγησαν στη φάση της αποβολής του Άγγλου για φάουλ στον Ροντρίγκο.

Το πιο ενδεικτικό παράδειγμα ωστόσο έχει διαφορετικό πρωταγωνιστή! Το όνομά του.... Γουέσλεϊ Φοφανά, με τον αμυντικό της Τσέλσι να πιάνεται στον ύπνο τη στιγμή του 2-0 της Ρεάλ Μαδρίτης.

Αν και ολόκληρη η άμυνα της Τσέλσι δεν αντέδρασε καταλλήλως στην γρήγορη εκτέλεση κόρνερ των Μερένγκες στο 73΄, ο Γάλλος. κατάφερε να... πρωταγωνιστήσει καθώς διάβαζε ακόμα το χαρτάκι με τις οδηγίες ενώ ο Βινίσιους είχε ήδη πατήσει στην περιοχή!

Φυσικά όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί ήταν πλέον αργά, με τον Βραζιλιάνο να σερβίρει στον Ασένσιο που πλάσαρε άψογα για να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα.

Is that defensive "expert" still at the club? state of defending at that corner, looks like Fofana is reading a note when ball comes in! pic.twitter.com/ygLvLvFKOt