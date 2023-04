Ο Σενεγαλέζος δημοσιογράφος και ξάδερφος του Σαντιό Μανέ, Παπέ Μαχμούντ Γκουεγιέ, έδωσε τη δική του εκδοχή για το τι συνέβη μεταξύ των δύο παικτών στην ήττα της Μπάγερν από τη Σίτι.

Νέες πληροφορίες σχετικά με το χάος ανάμεσα στoυς Σαντίο Μανέ και Λιρόι Σανέ ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. Από το περιβάλλον του πρώην ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ ξεκαθαρίζουν τους λόγους για τους οποίους ο Σενεγαλέζος χτύπησε τον συμπαίκτη του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Παπέ Μαχμούντ Γκουεγιέ, ο Γερμανός διεθνής φέρεται να αποκάλεσε τον Σενεγαλέζο «μαύρο σκ@τ0», αποτελώντας το έναυσμα για την απαράδεκτη ενέργεια, για την οποία ο Μανέ κλήθηκε αργότερα να απολογηθεί ενώπιον των συμπαικτών και του προπονητικού σταφ.

Οι Βαυαροί έθεσαν τον έμπειρο επιθετικό εκτός ομάδας προσωρινά και επιπλέον εξετάζουν το χρηματικό πρόστιμο που θα του επιβάλουν για την συμπεριφορά του. Μάλιστα όπως αναφέρει ρεπορτάζ του «Sky Sports» εξετάστηκε και το ενδεχόμενο ο παίκτης να αποχωρήσει ως ελεύθερος, επιλογή που δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Σενεγάλης, με μήνυμά του στα social media στήριξε τον συμπατριώτη του: «Ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας, δεν μπορώ να σχολιάσω ένα περιστατικό στα αποδυτήρια μετά από ένα παιχνίδι στον σύλλογό σας. Αλλά να ξέρετε ότι έχετε την υποστήριξή μας και την απόλυτη αλληλεγγύη μας, γιατί ξέρουμε πόσο όμορφος άνθρωπος είστε και θα συνεχίσετε να είστε».

According to @billmahmuud, Leroy Sané called Sadio Mané "Black sh*t", which made the Senegalese react with anger. Sané regretted what he said after the clash. Mané apologized to his teammates for the incident. His future at Bayern is NOT in jeopardy pic.twitter.com/fWRc4maRCT