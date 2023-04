Ο 49χρονος Αμερικανός δισεκατομμυριούχος πριν την σέντρα στο παιχνίδι της ομάδας του με τη Ρεάλ προέβλεψε ευρεία επικράτηση με 3-0...

Σε δηλώσεις του πριν την έναρξη του αγώνα της Τσέλσι με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», ο ισχυρός άνδρας των «Μπλε» Τοντ Μπόελι, είχε εκφράσει την (υπέρμετρη) αισιοδοξία του για το ματς, προβλέποντας άνετη επικράτηση της ομάδας του επί της «βασίλισσας».

«Η Τσέλσι θα κερδίσει με 3-0», είπε χαρακτηριστικά. «Λέω να έχουμε πολλή πίστη και θα κερδίσουμε 3-0 απόψε», ήταν τα λόγια του Αμερικανού επιχειρηματία που φυσικά διαψεύστηκε με την κάτοχο του τροπαίου να επικρατεί με 2-0 στη Μαδρίτη.

Δείτε εδώ το σχετικό βίντεο:

🗣️ "Chelsea are going to win 3-0 tonight." ✅



Todd Boehly is very confident about beating Real Madrid 👀 pic.twitter.com/L0SvqSmlGa