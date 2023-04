Ο Βραζιλιάνος, MVP του αγώνα της Ρεάλ με την Τσέλσι (2-0) ήταν κλειδί για τον θρίαμβο της ομάδας του και το αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης!

Η κάτοχος του Champions League Ρεάλ Μαδρίτης επιβεβαίωσε ακόμα μια φορά πως η διοργάνωση των αστεριών της... πάει! Το βράδυ της Τετάρτης (12/04) στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» ούσα αποτελεσματική και σοβαρή πήρε καθαρή νίκη με 2-0 επί της Τσέλσι και πήρε σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Σε μια από τις πρώτες φάσεις του αγώνα, ο Βινίσιους Τζούνιορ είχε ήδη ξεκαθαρίσει πως θα έκανε δύσκολο το έργο κάθε αμυντικού των «μπλε» που θα βρισκόταν στο διάβα του. Η κίτρινη στον Φοφανά δεν ήταν τίποτα περισσότερο από την αρχή του ρεσιτάλ του Βραζιλιάνου επιθετικού. Ο νεαρός διεθνής ήταν και πάλι καθοριστικός στις δύο φάσεις που κατέληξαν σε γκολ για τη «βασίλισσα» και σε πολλές άλλες στις οποίες άφησε πίσω του τον προαναφερθέντα και τον καλό του φίλο Ρις Τζέιμς.

Τα νούμερά του στο Champions League δεν σταματούν να εκπλήσσουν. Αν συνυπολογίσει κανείς από την ημέρα που έκανε το ντεμπούτο του στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, τον Νοέμβριο του 2018, τα στοιχεία του δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από εκείνα άλλων παγκόσμιων αστέρων.

Ο Βινίσιους έχει 14 ασίστ στο τις οποίες ξεπερνά σε αυτό το χρονικό διάστημα μόνο ο Κιλιάν Μπαπέ με 19. Περισσότερες από τον Μέσι, τον Μαχρέζ, τον Νεϊμάρ, τον Σαλάχ.Είναι τέταρτος σε φάουλ που δέχεται (68) και πέμπτος σε επαφές στην αντίπαλη περιοχή (274 έναντι 280 του Μπενζεμά). Και όλα αυτά λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρώτα του ματς ήταν αναγνωριστικά.

Round of 16 first leg vs. Liverpool—🌟

Quarterfinal first leg vs. Chelsea—🌟



Vini Jr. keeps turning up 🤩 pic.twitter.com/Ok4HPKWBV5