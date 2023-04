Ο προπονητής της Νάπολι Λουτσιάνο Σπαλέτι τακτοποίησε τη μικρή κόντρα του με τον κόουτς της Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα και τον προσκάλεσε για έναν τούρκικο καφέ» αναφερόμενος στον τελικό της Κωνσταντινούπολης!

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι, προπονητής της Νάπολι, σηκώθηκε στη μέση της συνέντευξης Τύπου για να μιλήσει για τον Πεπ Γκουαρδιόλα, προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι, και ομολόγησε ότι είναι θαυμαστής του έργου του, διευθετώντας έτσι μια ένταση μεταξύ των δύο που ξεκίνησε πριν από μερικές εβδομάδες. Όταν έγιναν γνωστοί οι αγώνες των προημιτελικών, ο Καταλανός τεχνικός τοποθέτησε τη Νάπολι του Σπαλέτι ως ένα από τα φαβορί, κάτι που ο Σπαλέτι δεν πήρε πολύ καλά, απαντώντας ότι δεν συμφωνεί: «Θέλει να ασκήσει πίεση, πώς μπορεί να μας βάζει μπροστά από τη Μάντσεστερ Σίτι, που ξοδεύει 900 εκατομμύρια, ενώ εμείς 9;», είχε πει τότε συγκεκριμένα. Στη συνέντευξη Τύπου πριν από το Μπάγερν Μονάχου-Μάντσεστερ Σίτι τη Δευτέρα, ο ίδιος ο Γκουαρδιόλα απάντησε ξανά: «Δεν θέλω να μιλήσω για τη Νάπολι γιατί ο Σπαλέτι θα θυμώσει μαζί μου, είναι πολύ ευαίσθητος...».

Αντίστοιχα ο Σπαλέτι, στην συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα με τη Μίλαν, θέλησε να λύσει την κόντρα μεταξύ τους με έναν ιδιότυπο τρόπο, σηκώθηκε όρθιος προσκάλεσε τον Γκουαρδιόλα για καφέ στην Κωνσταντινούπολη!

«Αν τα λόγια μου δεν έγιναν κατανοητά, ζητώ συγγνώμη. Όταν μιλάω για τον Γκουαρδιόλα, πρέπει να σηκώνομαι (σηκώνεται). Είναι ένας από τους προπονητές που προσέχω συνεχώς. Αν τα λόγια μου δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα, ζητώ συγγνώμη γιατί με ευχαριστεί που κάποιος σαν κι αυτόν μιλάει με καλά λόγια για τη Νάπολι. Θα μου έπαιρνε μέρες να μιλήσω για τις ομάδες του και θα μιλούσα με καλά λόγια γι' αυτές», πρόσθεσε. «Ελπίζω να μπορέσω να συνομιλήσω μαζί του για όλα αυτά, ίσως πίνοντας έναν καλό τουρκικό καφέ...», κατέληξε.

VIDEO - Napoli, Spalletti in conferenza stampa a San Siro: “Mi alzo in piedi per Guardiola, mi fa piacere quando parla del Napoli, se sono stato frainteso mi scuso, spero di prendere presto un buon caffè turco con lui” #spalletti #guardiola pic.twitter.com/mcTBotw4x9