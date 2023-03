Διάθεση για χιούμορ είχε ο Πεπ Γκουαρδιόλα μετά το 7-0 της Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στη Λειψία, ο οποίος αποκάλυψε πως ακόμα και η κατάκτηση του Champions League δεν θα σήμαινε τίποτα μπροστά στην «πληγή» που του άφησε κάποτε η Τζούλια Ρόμπερτς.

Δεν είχε λόγο να μην είναι χαλαρός και ευδιάθετος ο Πεπ Γκουαρδιόλα μετά την εντυπωσιακή επτάρα της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στη Λειψία στα νοκ-άουτ του Champions League. Έτσι, έχοντας σαφή διάθεση για χιούμορ ο Καταλανός, αφού αστειεύτηκε, αποκαλώντας τον εαυτό του αποτυχημένο στη σπουδαιότερη διασυλλογική διοργάνωση δήλωσε πως μια κίνηση της Τζούλια Ρόμπερτς στο παρελθόν ακόμα τον πληγώνει.

«Στο Champions League είμαι μια αποτυχία. Ακόμα κι αν το κατακτήσω τρεις διαδοχικές φορές θα είμαι μια αποτυχία. Έχω τρία είδωλα στη ζωή μου: Τον Μάικλ Τζόρνταν, τον Τάιγκερ Γουντς και την Τζούλια Ρόμπερτς», δήλωσε αρχικά ο Καταλανός.

«Η Τζούλια Ρόμπερτς πριν κάποια χρόνια ήρθε στο Μάντσεστερ. Όχι όταν "βασίλευε" ο Σερ Άλεξ, αλλά όταν ήμασταν καλύτεροι από τη Γιουνάιτεντ. Κι όμως πήγε να δει τη Γιουνάιτεντ, δεν ήρθε σε εμάς. Για αυτόν τον λόγο, ακόμα και το να κερδίσω το Champions League δεν μπορεί να συγκριθεί με το γεγονός ότι η Τζούλια Ρόμπερτς ήρθε στο Μάντσεστερ αλλά δεν ήρθε να δει εμάς. Δεν μπορεί να συγκριθεί με την απογοήτευση που ένιωσα», προσέθεσε στη συνέχεια.

Throwing it back to when Julia Roberts visited Old Trafford 😏#MUFC pic.twitter.com/xBzLZgnJLK