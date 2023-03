Ο 17χρονος εξτρέμ της Λίβερπουλ, Μπεν Ντόουκ, κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο μετά από χτύπημα στο κεφάλι στο παιχνίδι με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τo Youth League.

Σοκαριστικός τραυματισμός για τον Μπεν Ντόουκ. Ο 17χρονος εξτρέμ της Λίβερπουλ χτύπησε στο κεφάλι του σε εναέρια μονομαχία με παίκτη της Σπόρτινγκ Λισαβόνας σε παιχνίδι για το Youth League, έκανε μερικά βήματα και στη συνέχεια κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο.

Ben Doak... hope it's nothing serious... 😰 pic.twitter.com/hN9S2M1VQe