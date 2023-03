Έμεινε στη μέση το όνειρο για τον Τζαμάλ Μουσιάλα, ο οποίος συνεννοήθηκε με τον Λιονέλ Μέσι να συναντηθούν στα αποδυτήρια μετά το Μπάγερν-Παρί για να του δώσει τη φανέλα του, αλλά δεν τον βρήκε ποτέ εκέι!

Ο Λιονέλ Μέσι δεν μπόρεσε να βοηθήσει την Παρί Σεν Ζερμέν να αποφύγει τον δεύτερο σερί αποκλεισμό από τους «16» του Champions League επί των ημερών του, πραγματοποιώντας μέτρια βραδιά στην «Allianz Arena». Ακόμα και μετά από μια αποτυχία σαν κι αυτή, όμως, είχε την τιμητική του μετά το τέλος του αγώνα, όταν ο εκ των πρωταγωνιστών της Μπάγερν Μονάχου, Τζαμάλ Μουσιάλα, ζήτησε να πάρει τη φανέλα του. Μόνο που δεν τον βρήκε... πουθενά!

Ο νεαρός Γερμανός μέσος πλησίασε τον Λέο μετά το τέλος του ματς κι όπως φαίνεται στο βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok, ο Αργεντινός με τη σειρά του έδειξε στον Άγγλο να τον βρει αργότερα στα αποδυτήρια ώστε να γίνει η επιθυμία του πράξη. Ωστόσο, όπως δήλωσε σε δηλώσεις του στη γερμανική τηλεόραση, ο Μουσιάλα δεν κατάφερε να πάρει τη φανέλα:

«Δεν μπόρεσα να τον βρω», είπε χαρακτηριστικά στους ρεπόρτερ και πλέον θα συμβιβαστεί απλά με την ικανοποίηση της πρόκρισης στις οκτώ καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και θα συνεχίσει να... ζηλεύει τον Αλφόνσο Ντέιβις, ο οποίος ήταν πιο τυχερός και πήρε τη φανέλα του Μέσι από το πρώτο παιχνίδι στο Παρίσι.

Musiala asked for Messi’s shirt and Messi told him come for it in the dressing room, Classmessi 🤝 pic.twitter.com/8ZwKGksTc4