Η Παρί Σεν Ζερμέν θα κατέβει στην «Allianz Arena» για τη ρεβάνς με την Μπάγερν με σχηματισμό 3-5-2 και επιθετικό δίδυμο τους Κιλιάν Μπαπέ - Λιονέλ Μέσι. Ξανά στον πάγκο ο Κανσέλο.

Η Παρί Σεν Ζερμέν καλείται να ανατρέψει στην «Allianz Arena» την ήττα της 1-0 στο πρώτο παιχνίδι με την Μπάγερν Μονάχου και ο Κριστόφ Γκαλτιέ επέλεξε να παρατάξει την ομάδα του με 3-5-2 με τους Λιονέλ Μέσι και Κιλιάν Μπαπέ να είναι το δίδυμο στη γραμμή κρούσης. Από την άλλη ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν ξεκίνησε την αναμενόμενη ενδεκάδα με τον Στάνισιτς να είναι στο δεξί άκρο της άμυνας και τον Ζοάο Κανσέλο να βρίσκεται στον πάγκο, όπως και ο Σαντιό Μανέ.

Μπάγερν Μονάχου: Ζόμερ - Στάνισιτς, Ουπαμεκανό, Ντε Λιχτ, Ντέιβις - Κίμιχ, Γκορέτσκα - Κομάν, Μίλερ, Μουσιάλα - Τσούπο Μότινγκ

𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐗𝐈 🆚 @PSG_English Our team for tonight's second leg ⚔️ #packmas #UCL #FCBPSG pic.twitter.com/JKdzOWVNPb

Παρί Σεν Ζερμέν: Ντοναρούμα - Ράμος, Μαρκίνιος, Ντανίλο - Χακιμί, Βεράτι, Ρουίθ, Βιτίνια, Μέντες - Μέσι, Εμπαπέ

🆗 The Parisian starting lineup for the Champions League round of 16 2nd leg! 🔴🔵#FCBPSG I @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/hsCZatnocj