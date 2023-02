CEO Ίντερ: «Ο Λουκάκου βρίσκεται στον πάγκο γιατί είναι 103 κιλά!»

O Διευθύνων Σύμβουλος της Ίντερ, Τζουζέπε Μαρότα, αναφέρθηκε λίγο πριν το ματς με την Πόρτο στον Ρομέλου Λουκάκου και ξεκαθάρισε πως δεν ξεκινάει λόγω της σωματικής του κατάστασης.

Η επιστροφή του Ρομέλου Λουκάκου στην Ίντερ δεν... κυλάει όπως θα περίμενε, όταν έκανε τα πάντα για να πείσει την Τσέλσι να τον γυρίσει έστω ως δανεικό. Ο Βέλγος σέντερ φορ έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς και προβλήματα φυσικής κατάστασης με αποτέλεσμα να μην βρίσκεται στα πλάνα του Σιμόνε Ιντζάγκι.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος των Νερατζούρι, Τζουζέπε Μαρότα σε δηλώσεις του πριν το ματς με την Πόρτο ξεκαθάρισε πως το θέμα με τον θηριώδη σέντερ φορ είναι τα... παραπανίσια κιλά του.

«Γιατί ο Λουκάκου βρίσκεται στον πάγκο; Γιατί έχει 103 κιλά για να κουβαλήσει στους ώμους του. Δεν είναι ακόμα 100% σε φόρμα, περιμένουμε από εκείνον να κάνει ένα καλύτερο δεύτερο μισό της σεζόν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο CEO της Ίντερ.

Inter CEO Marotta: "Why Lukaku on the bench? Romelu has 103 kg to carry on his shoulders, he must be physically fit. It's not yet 100% fit, he’s getting back to the best form”. 🚨🔵 #UCL



“We expect Romelu to do great things in the second part of the season”. pic.twitter.com/DYWrzLf0Ta