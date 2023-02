Ο μέσος της Ρεάλ, Λούκα Μόντριτς, χειροκροτήθηκε από όλο το «Άνφιλντ» όταν έγινε αλλαγή στο βαρύ 5-2 της «βασίλισσας» επί της Λίβερπουλ για το Champions League.

Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε εμφατική νίκη με 5-2 επί της Λίβερπουλ μέσα στο «Άνφιλντ» παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 και σχεδόν σφράγισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League. Ο Βινίσιους Τζούνιορ ήταν εκείνος που ισοφάρισε για τη «βασίλισσα», μετά τα γκολ των Ντάργουιν Νούνιεζ και Μοχάμεντ Σαλάχ που είχαν δώσει προβάδισμα δύο τερμάτων στους γηπεδούχους. Ο Έντερ Μιλιτάο έβαλε μπροστά τους «Los Blancos» (3-2) αμέσως μετά την ανάπαυλα, πριν ο Καρίμ Μπενζεμά πετύχει δύο γκολ για να «γράψει» το τελικό 5-2.

Στο επίκεντρο όλων αυτών, στη μεσαία γραμμή, ήταν ο αειθαλής Λούκα Μόντριτς, ο οποίος φαίνεται να αψηφά κάθε χρόνο την έννοια της ηλικίας και στα 37 του πραγματοποίησε για άλλη μια φορά μια εμφάνιση παγκόσμιας κλάσης. Κατάφερε να αντέξει μέχρι το 87ο λεπτό, όταν αντικαταστάθηκε από τον Τόνι Κρόος. Καθώς ο Μόντριτς αλλά και ο Μπενζεμά αποχωρούσαν από τον αγωνιστικό χώρο, οι υποστηρικτές της Λίβερπουλ στο γήπεδο σηκώθηκαν όρθιοι για να δείξουν την εκτίμησή τους.

Παρά το αποτέλεσμα, οι οπαδοί των «Reds» αναγνώρισαν την ανωτερότητα του αντιπάλου τους και μάλιστα φώναξαν το όνομα του Κροάτη διεθνή καθώς αγκάλιαζε τον Κρόος και τον Μάρκος Ασένσιο. Λίγοι ποδοσφαιριστές στον κόσμο χαίρουν τόσο μεγάλου σεβασμού όσο ο Μόντριτς!

Luka Modric strolled into Anfield 90 minutes later received a standing ovation from the Anfield crowd 🍷



86.2% passing accuracy

8 possessions won

6 duels won

1 assist



He's 37 years old and still bossing midfielders all over Europe. pic.twitter.com/RgM6EUq3Sh