Ο 18χρονος Ισπανός χαφ Στέφαν Μπαΐτσετιτς είναι για πρώτη φορά βασικός σε αγώνα Champions League, καθώς θα είναι κεντρικός χαφ στο 4-3-3 του Γιούργκεν Κλοπ για το πρώτο ματς της Λίβερπουλ με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

O Γιούργκεν Κλοπ έχει ξεχωρίσει τον Στέφαν Μπαΐτσετιτς και ο Γερμανός τον ρίχνει στα... βαθιά. Ο νεαρός χαφ ήταν βασικός στα τελευταία έξι παιχνίδια της Λίβερπουλ και απόψε (21/2, 22:00) θα παίξει για πρώτη φορά βασικό σε αγώνα Champions League, καθώς βρίσκεται στην αρχική σύνθεση των Reds κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης για τους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Σε ηλικία 18 ετών και 122 ημερών ο Ισπανός μέσος είναι ο νεότερος που ξεκινάει βασικός για τη Λίβερπουλ στο Champions League.

Η ενδεκάδα της Λίβερπουλ (4-3-3): Άλισον - Αλεξάντερ-Άρνολντ, Γκόμες, Φαν Ντάικ, Ρόμπερτσον - Φαμπίνιο, Μπάιτσετιτς, Χέντερσον - Νούνιες, Σαλάχ, Χάκπο

⭐ #LIVRMA TEAM NEWS ⭐



Our line-up to face @realmadrid tonight in the #UCL last-16 first leg 🔴