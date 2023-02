O 18χρονος επιθετικός της Ντόρτμουντ, Γιουσούφα Μουκοκό, τραυματίστηκε στον αστράγαλο, θα μείνει εκτός για 1,5 μήνα και θα χάσει τα δυο ματς με την Τσέλσι για τους «16» του Champions League.

Σημαντικό πλήγμα για την Ντόρτμουντ, η οποία θα χάσει τον πρώτο της σκόρερ για περίπου 1,5 μήνα. Ο Γιουσούφα Μουκοκό τραυματίστηκε στον αστράγαλο στη νίκη της Μπορούσια επί της Βέρντερ Βρέμης και οι εξετάσεις έδειξαν πως θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για έξι εβδομάδες.

Ο 18χρονος επιθετικός θα χάσει μεταξύ άλλων και τα δυο ματς με την Τσέλσι για τους «16» του Champions League με τους Αλέ και Μοντέστ να καλούνται να καλύψουν το κενό του. Ο νεαρός σέντερ φορ μετράει την τρέχουσα σεζόν έξι γκολ και ισάριθμες ασίστ σε 26 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

Dortmund's teenage sensation, Youssoufa Moukoko is set to miss weeks after an injury at a crucial time in the title race 🤕 pic.twitter.com/eIBGTJZQIR