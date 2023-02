Τη λίστα των παικτών που θα την «εξοπλίσουν» στη συνέχεια του Champions League ανακοίνωσε η Τσέλσι, με τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, Έντσο, Φέλιξ και Μούντρικ να βρίσκονται σε αυτή και τον Ομπαμεγιάνγκ να κάνει... χώρο.

Η μεταγραφική... φρενίτιδα της Τσέλσι τον Ιανουάριο δεν «προσγείωσε» μπροστά στον Γκρέιαμ Πότερ μόνο νεαρά αστέρια αλλά και διλήμματα όσον αφορά το Champions League. Κι αυτό διότι, μπορεί οι Μπλε να προχώρησαν σε οκτώ συνολικά χειμερινές μεταγραφές, όμως μόνο οι τρεις από αυτές μπορούν να δηλωθούν στη λίστα για τη συνέχεια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Άγγλος τεχνικός των Λονδρέζων λοιπόν, αποφάσισε να συμπεριλάβει σε αυτή τους Έντσο Φερνάντες, Μικαΐλό Μούντρικ και Ζοάο Φέλιξ, αφήνοντας εκτός τον στόπερ Μπενουά Μπαντιασίλ, που έχει αφήσει καλές εντυπώσεις μέχρι στιγμής. Προκειμένου μάλιστα, η λίστα να μην υπερβαίνει το όριο των 25 ποδοσφαιριστών, ο Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ χρειάστηκε να μείνει εκτός. Στους «16» των «αστεριών» η Τσέλσι αντιμετωπίζει την Ντόρτμουντ.

Our List A of players for the knockout stage of the 2022/23 Champions League has been submitted. ⤵️