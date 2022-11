Οπαδός διέκοψε το παιχνίδι ανάμεσα στην Κοπεγχάγη και την Ντόρτμουντ για το Champions League με σκοπό να μποϊκοτάρει το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Ένας οπαδός «μπούκαρε» στον αγωνιστικό χώρο του «Parken» στην Κοπεγχάγη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της ομώνυμης ομάδας και της Ντόρτμουντ για το Champions League. Σκοπός του ήταν να μεταφέρει μήνυμα κατά του Μουντιάλ του Κατάρ. Ο άντρας φορούσε μπλούζα που πάνω έγραφε «Μποϊκοτάρετε το Κατάρ» και κρατούσε μια ποδοσφαιρική μπάλα με πιτσιλιές κόκκινης μπογιάς που παρέπεμπαν σε αίμα.

A pitch invader during FC Copenhagen vs Borussia Dortmund with a Boycott Qatar shirt #UCL pic.twitter.com/XqM2wUWD5S