Τις τελευταίες ώρες, ένα βίντεο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο ο Ζοάο Φέλιξ φαίνεται σε μια αίθουσα μπόουλινγκ με τους φίλους του, ώρες μετά τον αποκλεισμό της Ατλέτικο Μαδρίτης από το Champions League.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης μετά από ένα συγκλονιστικό φινάλε στο ματς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν αποκλείστηκε από το Champions League στη φάση των ομίλων. Η ομάδα του Τσόλο θα πρέπει να αναζητήσει παρηγοριά στο Europa League.

Στο στόχαστρο ορισμένων υποστηρικτών της ομάδας βρέθηκε -μεταξύ άλλων- και ο Ζοάο Φέλιξ, με τη θέση του να γίνεται πιο δεινή μετά το βίντεο που έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο νεαρός Πορτογάλος επιθετικός λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από το Champions League παρευρέθηκε σε μια αίθουσα μπόουλινγκ συνοδευόμενος από τους φίλους του και απόλαυσε μια νύχτα χαράς με τον στενό του κύκλο.

Αυτή η στάση προκάλεσε την ενόχληση των οπαδών των «κολτσονέρος». Αν και ο 22χρονος έχει το δικαίωμα να διασκεδάζει, οι οπαδοί της Ατλέτικο θεώρησαν αυτή τη χειρονομία ως έλλειψη σεβασμού από την πλευρά του ποδοσφαιριστή, ο οποίος ήταν αδιάφορος για την κατάσταση.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

🚨 After Atlético were eliminated from the Champions League on Wednesday, João Félix reportedly partied until 4am. He enjoyed a night of bowling with alcohol and shisha.



The club are not pleased.



