Η UEFA θα επιβάλλει κυρώσεις στην Παρί για τα πανό στήριξης στην Παλαιστίνη

Σύμφωνα με την L'Équipe , η UEFA θα πρέπει να επιβάλει κυρώσεις στην PSG για "χρήση πυροτεχνημάτων" και "προκλητικά μηνύματα" στο ματς κόντρα στην Μακάμπι Χάιφα.

Στον αγωνιστικό χώρο, η Παρί Σεν Ζερμέν είναι μάλλον απόλυτα σύμφωνη με την UEFA, η οποία αποφάσισε να συμπεριλάβει τους Κιλιάν Μπαπέ και Λιονέλ Μέσι στην καλύτερη ενδεκάδα της 5ης αγωνιστικής του Champions League, μετά την εμφάνιση των Παριζιάνων κόντρα στη Μακάμπι Χάιφα (7-2).

Από την άλλη πλευρά, στις εξέδρες, η συμπεριφορά ορισμένων οπαδών δεν ήταν σύμφωνη με τους κανόνες της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας κα σύμφωνα με την L'Équipe , η UEFA θα επιβάλει κυρώσεις στην πρωταθλήτρια Γαλλίας.

Πιο αναλυτικά, ενώ είναι γνωστό πως η ευρωπαϊκή ομοσπονδία είναι αντίθετη με τα πανό πολιτικού περιεχομένου στις εξέδρες, ορισμένοι οπαδοί της Παρί αψήφησαν τις απαγορεύσεις και δήλωσαν στο Parc de Princes την υποστήριξή τους στην Παλαιστίνη με σημαίες, αλλά και ένα πανό που έγραφε: «Η Γάζα υπάρχει, η Γάζα αντιστέκεται, Ελεύθερη Παλαιστίνη».

Η διοίκηση του Παρισιού θα πρέπει να περιμένει μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου για να μάθει την τελική ποινή και την περιμένει ένα «τσουχτερό» πρόστιμο!

#Palestine ✌🇵🇸

"Gaza exists, Gaza is resisting, Palestine is free" 🇵🇸



Paris Saint-Germain fans in a match against the occupation team pic.twitter.com/Lpnoa4btIN