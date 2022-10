Μάρκους Έντουαρντς: Ο Αγγλοκύπριος «mini Μέσι» που έδειξε στην Τότεναμ τι έχασε (vid)

Ο Ποτσετίνο έβλεπε πάνω του κάτι από Μέσι, αλλά η Τότεναμ τον άφησε να φύγει ως ελεύθερος. Και το πλήρωσε αναδρομικά. Ο Άγγλος με Κύπρια μητέρα, Μάρκους Έντουαρντς, αναστάτωσε τους Σπερς με τις ντρίμπλες και το γκολ του στην επιστροφή του στο βόρειο Λονδίνο.

Στα μάτριξ του «Tottenham Stadium» το σκορ γράφει 1-0. Το όνομα του σκόρερ φαντάζει οικείο προς το αγγλικό κοινό: Μάρκους Έντουαρντς. Η ομάδα που έχει σκοράρει, όμως, είναι η Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Φαινόμενο σπάνιο, σε άλλες δεκατίες ίσως και δυσεύρετο, μια και η εξαγωγή Άγγλων παικτών εκτός Νησιού γνώρισε μόλις πρόσφατα την άνθιση.

Στην περίπτωση του Έντουαρντς, δεν ήταν μόνο το όνομα και η εθνικότητα, αλλά και η φιγούρα του γνώριμη. Βλέπετε, η Τότεναμ αναγράφεται πρώτη-πρώτη στο βιογραφικό του, αφού την υπηρέτησε για δώδεκα χρόνια, από τα τσικό μέχρι την πρώτη ομάδα. Ωστόσο, το νεότευκτο στολίδι των Σπερς έμελλε να το επισκεφθεί πρώτη φορά ως αντίπαλος. Όπως έμελλε και να κλέψει τις εντυπώσεις, να σκοράρει κόντρα στην πρώην ομάδα του και να το πανηγυρίσει, δηλώνοντας πως «δεν σκόπευα να το κάνω, αλλά ήταν όλη η οικογένειά μου στις εξέδρες». Να την αναστατώσει, αφήνοντάς την έκθετη στο σενάριο του ευρωπαϊκού αποκλεισμού.

Ο 24χρονος Μάρκους Έντουαρντς, με κυπριακές ρίζες, «έλαμψε» στην ισοπαλία που απέσπασαν τα Λιοντάρια από τους Λονδρέζους, δείχνοντας πως έπαιζε σαν στο σπίτι του. Κυριολεκτικά. Γεννημένος στο Ένφιλντ, κατεξοχήν γειτονιά που «φωνάζει» Τότεναμ, αναθρεμμένος ποδοσφαιρικά στο κλαμπ από τα μικράτα του. Πώς έφτασε, λοιπόν, να σκοράρει για λογαριασμό της Σπόρτινγκ, αντί για της Τότεναμ;

Ο Έντουαρντς τιτλοφορήθηκε ως ένα από τα πιο ενθουσιώδη prospects του αγγλικού ποδοσφαίρου. Δικαιολογημένα. Δαιμονιώδης ταχύτητα υποβοηθούμενη από το σκαρί του (1,68 μ.), αφύσικα άρτια τεχνική με την μπάλα στα πόδια, φυσικά όμως έστρεψε πάνω του τα βλέμματα μέσα από τις εμφανίσεις με όλες τις μικρές ηλικιακές ομάδες των Τριών Λιονταριών. Τόσο που το 2016, ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο τον πήρε στην αποστολή για το pre-season tour της πρώτης ομάδας, εκφράζοντας δημόσια μερικά κολακευτικά λόγια που, ίσως εν τέλει να μη λειτούργησαν για καλό.

