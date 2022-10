Σοβαρός καβγάς ανάμεσα σε παίκτες των Κ-19 του Άγιαξ και της Λίβερπουλ που πιάστηκαν στα χέρια στο μεταξύ τους παιχνίδι για τη Youth League

Μόνο ηρεμία δεν επικράτησε στην αναμέτρηση των Κ-19 του Άγιαξ και της Λίβερπουλ για το Youth League. Ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων μετά το τρίτο τέρμα του Αίαντα, που νίκησε με 3-1, πιάστηκαν στα χέρια και ήρθαν σε έντονη διαφωνία. Οι συμπαίκτες του έξαλλου ποδοσφαιριστή της Ολλανδικής ομάδας που ενεπλάκη στο συμβάν, ήταν αυτοί που τον ηρέμησαν, με τον διαιτητή αμέσως μετά να μοιράζει κίτρινες κάρτες.

Ajax u19 vs Liverpool u19 UEFA Youth League fight. Both 8’s got booked but Bobby Clark (10) joining as third man did most of the action and didn’t see yellow. pic.twitter.com/Zs55LLGM83