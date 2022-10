Μία υπέροχη στιγμή μας χάρισαν οι Έλιοτ και Σαλάχ την ώρα που ο πρώτος περίμενε αν θα μετρήσει το τέρμα που πέτυχε κόντρα στη Ρέιντζερς.

Για πάντα θα θυμάται ο Χάρβεϊ Έλιοτ το παιχνίδι της Λίβερπουλ με τη Ρέιντζερς για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής κατάφερε να σημειώσει το πρώτο του γκολ στην κορυφαία διασυλλογική διοργανώση και παρότι απλώς μεγάλωσε το προβάδισμα της ομάδας του σε 7-1, για αυτόν είχε ιδιαίτερη σημασία.

A very cute moment between Mo Salah and Harvey Elliott pic.twitter.com/7Ilt0eeL4U